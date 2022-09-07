«Всё наводит на грустные мысли». Тукманов — о работе судей на матче «Торпедо» — «Ростов»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал поражение москвичей в домашнем матче 8-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1), в котором гости трижды перебивали пенальти в добавленное к игре время.

«Много сомнений. Много времени переиграли. Это всё наводит на грустные мысли. Что тут думать. В практике такое бывает, что судья дает возможность перебить одиннадцатиметровый удар, но здесь сложно сказать — надо внимательно смотреть повторы, что мне не удалось сделать. Но вообще это нонсенс, когда после окончания основного времени, когда уже переиграли и компенсированное… Всё это странно, на мой взгляд.

Судья показал «Торпедо» девять желтых карточек, а «Ростову» ни одной? Да‑да, вот это тоже удивительно (смеётся). Ещё раз говорю, что это наводит на всякие грустные мысли. Думаю, это будет поводом для разбирательства экспертно‑судейской комиссии и других специалистов.

Подал бы я протест на месте руководства «Торпедо»? Я бы попытался получить объяснение. Надо смотреть в протокол матча, что там записано. Я же его не видел. Надо смотреть повтор матча. Надо быть уверенным… Думаю, людям, которые сами играли в футбол, многое понятно. Тому, кто не играл, им сложнее разобраться в этих нюансах», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».