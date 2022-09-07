Фердинанд: увольнение Тухеля из «Челси» не имеет никакого смысла

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал увольнение немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».



«У Тухеля 60% побед. Многие тренеры были бы рады этому. Но «Челси» чётко обозначил свою позицию. В каком направлении они идут? У них есть кто-то на примете?



Можно посчитать, что это понизит рейтинг Тухеля и сделает менее привлекательным его резюме. Но он хороший тренер. Все игроки, с которыми я общаюсь, отзываются о нём положительно. Он честен и прямолинеен. Он чётко понимает, чего хочет. Я не могу понять эту отставку. Для меня это не имеет никакого смысла», — приводит слова Фердинанда BBC.

Накануне «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

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