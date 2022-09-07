РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз наложил на клуб «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает клубная пресс-служба. Это временное ограничение, которое будет снято после того, как «Рубин» погасит задолженность перед представителем игрока Александра Ломовицкого. Сейчас футболист выступает за подмосковные «Химки». В нынешнем сезоне он провёл девять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.



Александр Ломовицкий — воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал во взрослом футболе. Полузащитник уже выступал за «Химки» в сезоне-2020/2021. В составе подмосковного клуба игрок провёл восемь матчей и забил два гола. Также в карьере Александра были тульский «Арсенал» и «Рубин». Вызывался в молодёжную сборную России.

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