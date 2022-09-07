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«Аякс» — «Рейнджерс»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

«Аякс» — «Рейнджерс»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 7 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и шотландским «Рейнджерс». Команды будут играть на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В квартете А, в котором соревнуются голландский и шотландский клубы, представлены команды из Англии и Италии. Это команды, занявшие в своих лигах в прошлом сезоне вторые места, — «Ливерпуль» и «Наполи» соответственно.

Сегодня также состоится встреча между «Наполи» и «Ливерпулем», она начнётся в 22:00 мск. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

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