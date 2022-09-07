Радимов — о заявке сборной России: правильно сделали, что вызвали много новичков

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о решении главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать в состав национальной команды молодых игроков и при этом оставить вне заявки Александра Головина и Алексея Миранчука, выступающих в зарубежных клубах.

«Карпин прав, что вызывает молодых футболистов на перспективу. Он объяснил, что некоторым легионерам пришлось бы очень долго добираться. Во всех европейских чемпионатах игры каждую неделю. Теперь представьте, что человек выбывает на четыре дня. Зачем вырывать из тренировочного цикла в «Монако» Александра Головина или Алексея Миранчука из «Торино»? Карпин и так прекрасно знаком с ними. Правильно сделали, что пригласили большое количество новичков. Им важно просто попробовать, что это такое. Люди, впервые приехав в расположение национальной команды, получат серьёзную мотивацию. Другое дело, что на поле все выйти не смогут», — сказал Радимов в интервью RT.