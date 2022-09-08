Агент Ломовицкого поделился подробностями истории о долгах «Рубина» за трансфер футболиста

Представитель полузащитника Александра Ломовицкого Дмитрий Агеев рассказал о финансовых аспектах перехода из «Спартака» в «Рубин».

Ранее казанская команда сообщила, что РФС наложил на неё запрет на регистрацию новых футболистов. Клуб обязали погасить задолженность перед представителем хавбека Александра Ломовицкого.

«Я занимался переходом Ломовицкого в «Рубин», и клуб по договору должен выплатить мне определённую сумму. На данном этапе я бы не сказал, что это большие деньги. В задолженность входят только агентские выплаты. Денег по трансферу игрока там нет.

Сколько? Если скажу, то нарушу конфиденциальность нашего договора с казанским клубом. В РФС мной были предоставлены документы, которые были тщательно изучены. Там была указана явная задолженность. Всё в рамках закона.

Платёж мне должны были выплатить ещё весной. Прошло уже четыре месяца, а выплаты нет, поэтому я и обратился в Палату решения споров РФС.

На данный момент никто из «Рубина» со мной не связался. Мне удалось только увидеть представителя казанского клуба на заседании палаты. Именно поэтому и установили срок погашения задолженности — 21 день.

Надеюсь, всё решится, и всё будет хорошо. Если «Рубин» не выплатит эту сумму, значит, будут вводиться новые санкции. Всё в рамках закона. С этим ничего не поделаешь», — сказал Агеев в интервью Sport24.

24-летний Ломовицкий был приобретён «Рубином» у столичного «Спартака» в начале 2022 года. Футболист сыграл за казанскую команду 13 матчей и отметился одним точным ударом. В июле Александр перешёл на правах аренды в «Химки».