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Марко Розе стал главным тренером «РБ Лейпциг», сменив Доменико Тедеско

Марко Розе стал главным тренером «РБ Лейпциг», сменив Доменико Тедеско
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Немецкий специалист Марко Розе, ранее возглавлявший дортмундскую «Боруссию», стал главным тренером «РБ Лейпциг». Об этом клуб сообщил на своей официальном странице.

Как сказано в анонсе, контракт Розе с командой будет действовать до лета 2024 года. Официальная пресс-конференция по случаю назначения состоится в первой половине дня, а вечером он проведёт свою первую тренировку с командой.

Напомним, вчера, 7 сентября «РБ Лейпциг» объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера. Под его руководством в этом сезоне клуб набрал пять очков в пяти матчах Бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице. 6 сентября команда разгромно уступила донецкому «Шахтёру» со счётом 1:4 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Ранее Тедеско возглавлял московский «Спартак».

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