Марко Розе стал главным тренером «РБ Лейпциг», сменив Доменико Тедеско

Немецкий специалист Марко Розе, ранее возглавлявший дортмундскую «Боруссию», стал главным тренером «РБ Лейпциг». Об этом клуб сообщил на своей официальном странице.

Как сказано в анонсе, контракт Розе с командой будет действовать до лета 2024 года. Официальная пресс-конференция по случаю назначения состоится в первой половине дня, а вечером он проведёт свою первую тренировку с командой.

Напомним, вчера, 7 сентября «РБ Лейпциг» объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера. Под его руководством в этом сезоне клуб набрал пять очков в пяти матчах Бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице. 6 сентября команда разгромно уступила донецкому «Шахтёру» со счётом 1:4 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Ранее Тедеско возглавлял московский «Спартак».

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