Глушенков: не удивлюсь, если Осинькин через три года возглавит сборную

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков поделился мнением о работе с тренерами Игорем Осинькиным и Доменико Тедеско.
«У Осинькина своеобразный подход к тренировочному процессу. Он каждому очень тщательно разжёвывает тактические действия на поле. Теории идут по часу, потом можем выйти на поле — и у нас будет тактика на час. Детально разбираем, кто что делает, куда бежит, кому отдаёт. Мне кажется, таких тренеров немного в России. Удивлюсь ли, если он года через три возглавит сборную? Нет. Повторюсь, это очень хороший специалист.
У кого были самые сложные тренировки в карьере? В каждом периоде были трудные тренировки. А затем спустя время смотришь — и понимаешь, что там цветочки были по сравнению с тем, как работаешь сейчас. Но вообще вспоминаются сборы с Тедеско в «Спартаке». Очень серьёзные нагрузки — и по объёму, и по интенсивности. Всё вместе. Плюс там ещё жара была. Может, та же работа при «+15» градусах была бы не такой тяжёлой. Но тогда было очень трудно», – цитирует Глушенкова «Матч ТВ».
- 9 сентября 2022
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