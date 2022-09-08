Фанаты «Марселя» устроили беспорядки на стадионе «Тоттенхэма»

Вчера состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором лондонский «Тоттенхэм» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», на котором французские болельщики устроили беспорядки. Одним из последствий стал сорванный с подтрибунного выхода флаг ЛГБТ, а также брошенные в болельщиков «шпор» файеры.

Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»:

Кроме того, между фанатами обоих клубов произошло столкновение, в ход которого вмешалась местная полиция. Сообщается, что зачинщиками драки были французские гости. По сведениям различных СМИ, УЕФА может применить дисциплинарные санкции к обоим клубам за неспособность контролировать своих болельщиков.

Напомнить, встреча между команда завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонского клуба. Оба гола на свой счёт записал бразильский нападающий Ришарлисон.