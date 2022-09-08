Экс-игрок «МЮ» и «Челси» Хуан Мата в шаге от перехода в «Галатасарай»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в в скором времени пополнит ряды «Галатасарая». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях. Испанский футболист в ближайшие часы прибудет в Стамбул для подписания контракта.

По сведениям инсайдера, Мата подпишет с турецкой командой контракт, который будет действовать до лета 2023 года. Годовой оклад испанца пока не уточняется. Хуан Мата может перейти в «Галатасарай» следом за нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди, который будет выступать за турецкую команду на правах годовой аренды.

34-летний Мата выиграл вместе с английским клубом четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). В 285 матчах за команду Хуан забил 51 гол и отдал 47 результативных передач. Ранее Мата играл также в составе лондонского «Челси», «Валенсии» и «Реала», воспитанником которого и является.

Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис»: