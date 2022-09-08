Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «МЮ» и «Челси» Хуан Мата в шаге от перехода в «Галатасарай»

Экс-игрок «МЮ» и «Челси» Хуан Мата в шаге от перехода в «Галатасарай»
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в в скором времени пополнит ряды «Галатасарая». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях. Испанский футболист в ближайшие часы прибудет в Стамбул для подписания контракта.

По сведениям инсайдера, Мата подпишет с турецкой командой контракт, который будет действовать до лета 2023 года. Годовой оклад испанца пока не уточняется. Хуан Мата может перейти в «Галатасарай» следом за нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди, который будет выступать за турецкую команду на правах годовой аренды.

34-летний Мата выиграл вместе с английским клубом четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). В 285 матчах за команду Хуан забил 51 гол и отдал 47 результативных передач. Ранее Мата играл также в составе лондонского «Челси», «Валенсии» и «Реала», воспитанником которого и является.

Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис»:

Новость по теме
Теллес объяснил, почему перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022