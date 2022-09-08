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Агент Ломовицкого рассказал о долгах «Рубина» за трансфер футболиста

Агент Ломовицкого рассказал о долгах «Рубина» за трансфер футболиста
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Футбольный агент Дмитрий Агеев, представляющий интересы Александра Ломовицкого, рассказал о финансовой задолженности «Рубина» за трансфер игрока. Ранее сообщалось, что «Рубину» временно запретили регистрацию новых игроков из-за долгов перед представителем Ломовицкого.

«Я занимался переходом Ломовицкого в «Рубин», и клуб должен мне по договору выплатить определённую сумму. На данном этапе я бы не сказал, что это большие деньги. В задолженность входят только агентские выплаты. Денег по трансферу игрока там нет. Сколько? Если скажу, то нарушу конфиденциальность нашего договора с казанским клубом.

РФС мной были предоставлены документы, которые были тщательно изучены. Там была указана явная задолженность. Всё в рамках закона. Платёж мне должны были выплатить ещё весной. Прошло уже четыре месяца, а выплаты нет, поэтому я и обратился в Палату решения споров РФС.

На данный момент никто из «Рубина» со мной не связался. Мне удалось только увидеть представителя казанского клуба на заседании палаты. Именно поэтому и установили срок погашения задолженности — 21 день. Надеюсь, всё решится, и всё будет хорошо. Если «Рубин» не выплатит эту сумму, значит, будут вводиться новые санкции. Всё в рамках закона. С этим ничего не поделаешь», — приводит слова Агеева Sport24.

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