«Урал» подписал контракт с экс-игроком «Фулхэма»

Екатеринбургский «Урал» заключил контракт с гвинейским футболистом Ибраимой Сиссе, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Игрок выступает на позициях защитника и полузащитника, за уральскую команду он будет играть под 6-м номером.

Футболист родился в бельгийском Льеже, а профессиональную карьеру начинал в местном клубе «Стандарт». На счету Сиссе восемь матчей в еврокубках за льежскую команду.



Также игрок выступал за английский «Фулхэм» и бельгийский «Сере». Кроме того, футболист провёл восемь матчей за основную сборную Гвинеи.

В минувшем сезоне Сиссе принял участие в 33 играх за «Сере» и отметился одной результативной передачей. Также на его счету девять жёлтых карточек.

На данный момент «Урал» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги.