«Урал» подписал контракт с экс-игроком «Фулхэма»

Екатеринбургский «Урал» заключил контракт с гвинейским футболистом Ибраимой Сиссе, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Игрок выступает на позициях защитника и полузащитника, за уральскую команду он будет играть под 6-м номером.
Футболист родился в бельгийском Льеже, а профессиональную карьеру начинал в местном клубе «Стандарт». На счету Сиссе восемь матчей в еврокубках за льежскую команду.
Также игрок выступал за английский «Фулхэм» и бельгийский «Сере». Кроме того, футболист провёл восемь матчей за основную сборную Гвинеи.
В минувшем сезоне Сиссе принял участие в 33 играх за «Сере» и отметился одной результативной передачей. Также на его счету девять жёлтых карточек.
На данный момент «Урал» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги.
- 9 сентября 2022
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17