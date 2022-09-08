Ребров рассказал, какой перформанс фанатов «Спартака» ему запомнился больше всего

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал о самом запоминающемся перформансе болельщиков красно-белых. Экс-футболист отметил баннер, посвящённый ему и Андрею Ещенко, на матче легенд «Спартака» и «Зенита» в Москве. На фанатском баннере было написано «Славные парни».
«За 11 лет в красно-белых цветах я видел много красивых и ярких перформансов от наших болельщиков. Были те, что особенно запомнились. Но этот останется на особом счету. Низкий поклон и благодарность за эмоции и поддержку. Сейчас этого очень не хватает нашим ребятам!» — написал Ребров в своём телеграм-канале, прикрепив фото перформанса.
38-летний Ребров был футболистом красно-белых с 2011 по 2021 год. В 131 матче за команду вратарь пропустил 151 мяч и 47 раз сыграл «на ноль». Сейчас Ребров является спортивным директором клуба.
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