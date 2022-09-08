Забитый мяч нападающего «ПСЖ» Мбаппе признан лучшим голом недели в ЛЧ

Забитый мяч французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе признан лучшим голом по итогам минувшего 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Нападающий смог отличиться после изящной передачи бразильца Неймара уже на пятой минуте матча с «Ювентусом», который состоялся в этот вторник.
Гол Мбаппе против «Ювентуса»
Среди кандидатов был забитый мяч игрока «Бенфики» Алехандро Гримальдо на 54-й минуте встречи с «Маккаби» из Хайфы.
Гол Гримальдо в матче с «Маккаби»
Также награду мог получить немецкий нападающий «Баварии» Лерой Зане, который отличился против миланского «Интера» на 25-й минуте игры.
Гол Зане против «Интера»
Последним соискателем был Ферран Торрес из «Барселоны», который забил мяч в ворота «Виктории Пльзень» на 71-й минуте матча.
Забитый мяч Феррана Торреса в игре с «Викторией Пльзень»
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