Забитый мяч нападающего «ПСЖ» Мбаппе признан лучшим голом недели в ЛЧ

Забитый мяч французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе признан лучшим голом по итогам минувшего 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Нападающий смог отличиться после изящной передачи бразильца Неймара уже на пятой минуте матча с «Ювентусом», который состоялся в этот вторник.

Гол Мбаппе против «Ювентуса»

Среди кандидатов был забитый мяч игрока «Бенфики» Алехандро Гримальдо на 54-й минуте встречи с «Маккаби» из Хайфы.

Гол Гримальдо в матче с «Маккаби»

Также награду мог получить немецкий нападающий «Баварии» Лерой Зане, который отличился против миланского «Интера» на 25-й минуте игры.

Гол Зане против «Интера»

Последним соискателем был Ферран Торрес из «Барселоны», который забил мяч в ворота «Виктории Пльзень» на 71-й минуте матча.

Забитый мяч Феррана Торреса в игре с «Викторией Пльзень»