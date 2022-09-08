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В УЕФА отреагировали на решение стран Балтии запретить въезд российским спортсменам

В УЕФА отреагировали на решение стран Балтии запретить въезд российским спортсменам
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В УЕФА отреагировали на то, что Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о запрете на въезд для российских спортсменов.

«К сожалению, мы не можем ответить на вопрос, смогут ли футболисты с российским гражданством попасть на турниры под эгидой УЕФА в страны, запретившие въезд для россиян. Этот вопрос находится не в компетенции УЕФА. Для этого следует обратиться в соответствующие органы Эстонии, Литвы, Латвии и Польши», — сообщили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Напомним, сборная России анонсировала два товарищеских матча, которые пройдут осенью. Соперниками станут Киргизия и Иран. Кроме того, РФС ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.

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