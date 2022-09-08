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Агент: Мевля сразу был готов ехать в Россию. Политика его не касается

Агент: Мевля сразу был готов ехать в Россию. Политика его не касается
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Евгений Новиков, агент словенского защитника Михи Мевли, поделился деталями перехода своего клиента в московский «Спартак».

«Абаскаль и Мевля общались перед трансфером. Тренер – очень открытый и позитивный человек. Они оба знают много языков.

Ради «Спартака» мы даже не рассматривали варианты какого-то длинного соглашения. Мы легко согласились на год. Миха готов остаться и на более долгий срок. Политика его не касается. Он сразу был готов ехать в Россию.

И Мевля, и тот же Норманн хотят играть в футбол. Для них первичны спортивные проекты», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон. Мевля — первый игрок из Словении в истории «Спартака». Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ростова», «Зенита» и «Сочи».

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