Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с масками Путина и флагом России

Фанаты «Фенербахче» устроили акцию перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы с киевским «Динамо». Болельщики пришли на стадион в масках президента России Владимира Путина, а также держали в руках российский флаг. Также они скандировали пророссийские речовки. Фотографии фанатов появились в социальных сетях.

Напомним, соперники уже играли совсем недавно во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Тогда фанаты «Фенербахче» после гола соперника начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.



Также болельщики «Фенербахче» в одной из социальных сетей после игры второго раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» в комментариях под постами «Динамо» оставили множество изображений с российскими флагами.