Нигматуллин: Тедеско не убежал бы из «Спартака», если бы его всё устраивало

Бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и ряда других клубов Руслан Нигматуллин высказался о Доменико Тедеско после его увольнения из «РБ Лейпциг», а также ответил на вопрос о гипотетической вероятности работы тренера в «Локомотиве».
«Безусловно, возможен вариант, что сейчас Тедеско начнут склонять к работе в «Локомотиве», ведь в «Спартаке» была рабочая связка Цорн – Тедеско. Тедеско – тренер квалифицированный, но если бы его всё устраивало в России, то он бы не убежал из «Спартака». В клубе были созданы все условия для успешной работы, он неплохо справлялся, и руководство хорошо относилось к Доменико.
Но он сам принял решение уйти, поэтому вряд ли сейчас ему есть смысл возвращаться в Москву. Конечно, Тедеско выглядит предпочтительнее нынешнего тренера «Локо» Циннбауэра. Но мне бы понравилось, если бы команду доверили местным специалистам», – приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».
- 9 сентября 2022
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