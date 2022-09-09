Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: Тедеско не убежал бы из «Спартака», если бы его всё устраивало

Нигматуллин: Тедеско не убежал бы из «Спартака», если бы его всё устраивало
Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и ряда других клубов Руслан Нигматуллин высказался о Доменико Тедеско после его увольнения из «РБ Лейпциг», а также ответил на вопрос о гипотетической вероятности работы тренера в «Локомотиве».

«Безусловно, возможен вариант, что сейчас Тедеско начнут склонять к работе в «Локомотиве», ведь в «Спартаке» была рабочая связка Цорн – Тедеско. Тедеско – тренер квалифицированный, но если бы его всё устраивало в России, то он бы не убежал из «Спартака». В клубе были созданы все условия для успешной работы, он неплохо справлялся, и руководство хорошо относилось к Доменико.

Но он сам принял решение уйти, поэтому вряд ли сейчас ему есть смысл возвращаться в Москву. Конечно, Тедеско выглядит предпочтительнее нынешнего тренера «Локо» Циннбауэра. Но мне бы понравилось, если бы команду доверили местным специалистам», – приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Тедеско провалился и снова свободен. А один клуб в России ему ну очень подходит! Тедеско провалился и снова свободен. А один клуб в России ему ну очень подходит!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022