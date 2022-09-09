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Колыванов: видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу?

Колыванов: видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу?
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии на европейском уровне.

«Хвича — просто молодец! Он разрывает не только в Лиге Чемпионов, но и в чемпионате Италии. Сейчас это один из лидеров «Наполи».

Видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу? Если Хвича будет продолжать так играть, то его могут и в «Реал» пригласить. Дай Бог, чтобы у него всё получилось.

Думаю, в Италии Кварацхелия добьётся той же величины, что и его соотечественник, Каха Каладзе. Горячие болельщики «Наполи» его полюбили и восхищаются его игрой. Называют его Кварадоной? Марадона — единственный и неповторимый, до него Хвиче далеко. Пусть продолжает в том же духе и посмотрим, что у него получится в будущем», – приводит слова Колыванова Sport24.

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