Колыванов: видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу?

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии на европейском уровне.



«Хвича — просто молодец! Он разрывает не только в Лиге Чемпионов, но и в чемпионате Италии. Сейчас это один из лидеров «Наполи».



Видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу? Если Хвича будет продолжать так играть, то его могут и в «Реал» пригласить. Дай Бог, чтобы у него всё получилось.



Думаю, в Италии Кварацхелия добьётся той же величины, что и его соотечественник, Каха Каладзе. Горячие болельщики «Наполи» его полюбили и восхищаются его игрой. Называют его Кварадоной? Марадона — единственный и неповторимый, до него Хвиче далеко. Пусть продолжает в том же духе и посмотрим, что у него получится в будущем», – приводит слова Колыванова Sport24.