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Дмитрий Комбаров рассказал о первых днях работы тренером

Дмитрий Комбаров рассказал о первых днях работы тренером
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров поделился мнением о первых днях работы в этом статусе.

«Волновался. Всю карьеру ты сидишь, смотришь на тренера среди других 25 человек. А здесь ты стоишь напротив игроков и пытаешься правильно донести свои мысли. Такое волнение публичного выступления присутствовало. Но понимал, что это лишь этап. Через несколько дней всё ушло, и я полностью включился в работу», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Последним клубом в игровой карьере защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.

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