«Я бы мог много всего сказать, но не буду». Альба — о своём положении в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал слухи, согласно которым он может покинуть каталонский клуб, так как не получает достаточно игровых минут. Ранее сообщалось, что каталонцы пытались продать его в «Интер» в конце летнего трансферного окна.



«Могу сказать лишь одно — все мои мысли всегда были связаны с «Барселоной». Я думаю, что вполне квалифицирован, чтобы играть за команду. Иначе я был бы первым, кто решил бы уйти.



У клуба есть свои интересы. Я же всегда демонстрировал свою приверженность команде, тренерам. Я не буду лезть в интересы клуба. Мне бы хотелось сказать больше, но я не буду.



Я никогда не жаловался на то, что мало играю. Продолжу упорно работать, надеюсь, что буду получать больше игрового времени», — цитирует Альбу 90Min.

Видеообзор. «Севилья» — «Барселона». Испанская Примера – 2022/2023. 4-й тур: