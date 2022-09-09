«Я бы мог много всего сказать, но не буду». Альба — о своём положении в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал слухи, согласно которым он может покинуть каталонский клуб, так как не получает достаточно игровых минут. Ранее сообщалось, что каталонцы пытались продать его в «Интер» в конце летнего трансферного окна.
«Могу сказать лишь одно — все мои мысли всегда были связаны с «Барселоной». Я думаю, что вполне квалифицирован, чтобы играть за команду. Иначе я был бы первым, кто решил бы уйти.
У клуба есть свои интересы. Я же всегда демонстрировал свою приверженность команде, тренерам. Я не буду лезть в интересы клуба. Мне бы хотелось сказать больше, но я не буду.
Я никогда не жаловался на то, что мало играю. Продолжу упорно работать, надеюсь, что буду получать больше игрового времени», — цитирует Альбу 90Min.
Видеообзор. «Севилья» — «Барселона». Испанская Примера – 2022/2023. 4-й тур:
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