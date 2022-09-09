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Журналист из Италии: платить Кокорину 50% зарплаты — единственный позитив для «Фиорентины»

Журналист из Италии: платить Кокорину 50% зарплаты — единственный позитив для «Фиорентины»
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Журналист итальянских изданий Tuttomercatoweb и Firenze Viola Димитри Конти высказался о ситуации с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за кипрский «Арис». Конти назвал единственный позитивный момент для «фиалок» в истории с российским форвардом.

«Конечно, его трансфер — не лучшая сделка «Фиорентины». Не знаю, худший ли он игрок в истории Серии А. Он играл очень мало и никогда не показывал каких-то особых качеств.

Кокорин приехал во Флоренцию после рекомендаций таких людей, как Роберто Манчини, который работал с ним в «Зените», и Фабио Капелло, бывшего тренера сборной России. Теперь «Фиорентине» придётся платить 50% его зарплаты до июня 2023 года, это единственная светлая сторона в этой ситуации для клуба», — приводит слова Конти Legalbet.

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