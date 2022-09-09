Детский фестиваль «Чемпионата» пройдёт во второй половине сентября

В сентябре Москва в четвёртый раз примет Всероссийский детский футбольный фестиваль Championat.com, одно из самых масштабных детских соревнований в стране. Участниками фестиваля станут победители отборочных турниров, которые состоялись в Евпатории, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новороссийске и Самаре, а также команды, получившие специальные приглашения от оргкомитета фестиваля, в том числе и воспитанники ведущих футбольных академий.

В этом году финальные турниры, организованные фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», по традиции запланированы для ребят двух возрастных категорий. Футболисты 2011 года рождения сыграют на стадионе Академии «Спартак» 19-23 сентября, а игроки 2012 года рождения поспорят за главный приз на стадионе «Металлург» 26-30 сентября.

Победители и призёры турниров будут награждены кубками и медалями, а лучшие игроки — ценными призами. Прямые трансляции матчей пройдут на YouTube канале фонда и в социальных сетях.

За три прошедших года в фестивале приняли участие команды из 44 российских городов от Москвы и Севастополя до Благовещенска и Петропавловска-Камчатского, а в прошлом году — ещё и гости из Ташкента, юные футболисты «Бунедкора».

Турнир игроков 2011 г.р., 19-23 сентября, стадион Академии Спартака имени Ф.Ф. Черенкова

Состав участников:

1. «Спартак» Москва.

2. «Динамо» Москва.

3. СШ «Одинцово».

4. ФК «Севастополь».

5. СШ «Зеленодольск».

6. «Екатеринодар» Краснодар.

7. «Космос» Уфа.

8. «Бунедкор» Узбекистан.

9. «ТОЛЯОФУТБОЛЕ».

10. «Смена» Самара.

11. «Мещера» Нижний Новгород.

12. «Тобол» Костанай.

13. «Авангард» Курск.

14. СШ «Красносельского».

15. «Спартак» Симферополь.

16. «Икар» Саров.

Состав участников турнира игроков 2012 г.р. будет опубликован на следующей неделе.

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