Мартин Брейтуэйт: у Дембеле огромный талант, я никогда не видел никого подобного

Нападающий «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт признался, что испытывает восхищение от игры форварда «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Француз имеет больше значения в «Барселоне», чем Левандовски, хотя тот забивает много голов, я рад за него, он великолепный профессионал. Желаю ему всего наилучшего. Что касается Дембеле, Усман очень хороший парень, он мне очень нравится, у него огромный талант, я никогда не видел никого подобного. Месси — это нечто иное, но я никогда не видел никого похожего на Усмана», — цитирует Брейтуэйта Sport.es.

31-летний датчанин перешёл к сине-гранатовым из «Леганеса» зимой 2020 года. За два с половиной сезона Мартин сыграл в 59 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Большую часть прошлого сезона Брейтуэйт пропустил из-за травмы колена, приняв участие всего в пяти встречах. 1 сентября 2022 года каталонцы расторгли с игроком контракт.

Брейтуэйт приносит победу своей новой команде. Видеоролик:

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