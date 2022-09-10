Журналист: матч с РФ — трюк политических партий. Раскол в сборной будет атакой на Боснию

Боснийский журналист Бакир Тиро раскритиковал решение о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Мне это кажется неким предвыборным трюком некоторых политических партий в Боснии и Герцеговине, которые очень близки, то есть даже связаны кумовством с самой верхушкой ассоциации и её президентом. Не могу поверить, что им удалось это сделать, потому что Россия отстранена от мировых и европейских футбольных соревнований.



Я думаю, что это очень хорошо продумано и приготовлено с определённой целью — расколоть федерацию и сборную по самому популярному виду спорта, важному для народа Боснии и Герцеговины. Если будет раскол — это будет атакой на Боснию и Герцеговину как государство», — приводит слова Тиро Radio Slobodna Evropa (организация признана в РФ иноагентом).

Напомним, матч России с Боснией и Герцеговиной запланирован на 19 ноября.

Промес сыграл с Депаем в футбол в Гане