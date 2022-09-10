Журналист: матч с РФ — трюк политических партий. Раскол в сборной будет атакой на Боснию

Боснийский журналист Бакир Тиро раскритиковал решение о проведении товарищеского матча со сборной России.
«Мне это кажется неким предвыборным трюком некоторых политических партий в Боснии и Герцеговине, которые очень близки, то есть даже связаны кумовством с самой верхушкой ассоциации и её президентом. Не могу поверить, что им удалось это сделать, потому что Россия отстранена от мировых и европейских футбольных соревнований.
Я думаю, что это очень хорошо продумано и приготовлено с определённой целью — расколоть федерацию и сборную по самому популярному виду спорта, важному для народа Боснии и Герцеговины. Если будет раскол — это будет атакой на Боснию и Герцеговину как государство», — приводит слова Тиро Radio Slobodna Evropa (организация признана в РФ иноагентом).
Напомним, матч России с Боснией и Герцеговиной запланирован на 19 ноября.
Промес сыграл с Депаем в футбол в Гане
- 10 сентября 2022
-
20:56
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:49
-
20:46
-
20:46
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:16
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:09
-
20:07
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:24
-
19:24
-
19:16
-
19:07
-
19:02
-
19:01
-
18:58
-
18:56
-
18:49