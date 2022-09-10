Уциев: когда долго не мог залечить травмы, всё шло к завершению карьеры

Капитан «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, что раздумывал о возможном завершении карьеры из-за большого количества травм.
«Да, я много пропустил из-за травмы. Последние три месяца стабильно тренируюсь, прошёл все сборы. Уже чувствую, что набираю силы. Поэтому дождался своего шанса. Играю, пока есть возможность.
Есть травмы, но я — капитан, независимо от того, играю или не играю. Есть вице-капитаны, поэтому кто из нас играет, тот и носит повязку. У нас много опытных футболистов, кто может взять на себя эту роль.
Не было ли мысли закончить карьеру футболиста? Честно скажу, к этому вроде бы всё шло, когда были травмы и я на протяжении двух лет не мог их окончательно залечить. Но, видимо, предопределено мне было ещё сыграть. Так что сейчас я просто каждый день тренируюсь, наслаждаюсь работой. Особенно это важно после того, как полтора-два года мучился с травмами. Посмотрим, как дальше пойдёт», — цитируют Уциева «Известия».
- 10 сентября 2022
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