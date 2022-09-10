«Реал» рассматривает возможность продления контракта с Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может продлить контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.
По информации источника, руководство испанского клуба рассматривает возможность продления сотрудничества с итальянским специалистом. Отмечается, что авторитет Анчелотти в команде крепок, тренер пользуется уважением футболистов «Реала». Президент мадридского клуба Флорентино Перес также очень доволен работой Анчелотти на посту главного тренера.
Напомним, в 2021 году Анчелотти заключил контракт с «Реалом», рассчитанный на три года. По итогам прошлого сезона «Реал» под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов УЕФА.
«Реал» в четырёх матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Примеры.
«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур
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