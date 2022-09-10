Жирков: из-за Fan ID люди не ходят на футбол, значит, его не должно быть
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Обладатель Кубка УЕФА, чемпион и победитель Кубка России Юрий Жирков поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.
«Fan ID? Если из-за него люди не ходят на футбол, значит, его не должно быть», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, введение Fan ID вызвало снижение количества болельщиков на трибунах во время матчей Российской Премьер-Лиги. Многие фанатские объединения бойкотируют игры своих команд, выражая несогласие с внедрением паспорта болельщика. На данный момент Fan ID требуется для посещения матчей на стадионах в Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Нижнем Новгороде. В Кубке России Fan ID необходим только для посещения финального матча.
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