Трой Дини — о «Челси»: даже те, кто любил и уважал Тухеля, быстро о нём забудут

Нападающий английского «Бирмингема» Трой Дини прокомментировал тренерскую перестановку в лондонском «Челси», когда на место уволенного Томаса Тухеля руководство назначило бывшего наставника «Брайтона» Грэма Поттера.
«Поттер — очень интересное назначение для «Челси». Это очень многообещающе для английских тренеров, многие из которых предполагали, что работа с командой из «большой шестёрки» всегда будет им не по силам.
Некоторые игроки будут чувствовать себя сбитыми с толку, потому что я не думаю, что они ожидали увольнения Томаса Тухеля так скоро в новом сезоне. Но даже те, кто любил и уважал Тухеля, быстро о нём забудут. Людям часто не нравится это слышать, но футбол — это беспощадный бизнес, и даже тренер, выигравший кубок европейских чемпионов, как Тухель, уже человек вчерашнего дня», — написал Дини в своей колонке в The Sun.
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду
- 10 сентября 2022
-
21:08
-
21:06
-
20:56
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:49
-
20:46
-
20:46
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:16
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:09
-
20:07
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:24
-
19:24
-
19:16
-
19:07
-
19:02
-
19:01
-
18:58