Трой Дини — о «Челси»: даже те, кто любил и уважал Тухеля, быстро о нём забудут

Нападающий английского «Бирмингема» Трой Дини прокомментировал тренерскую перестановку в лондонском «Челси», когда на место уволенного Томаса Тухеля руководство назначило бывшего наставника «Брайтона» Грэма Поттера.

«Поттер — очень интересное назначение для «Челси». Это очень многообещающе для английских тренеров, многие из которых предполагали, что работа с командой из «большой шестёрки» всегда будет им не по силам.

Некоторые игроки будут чувствовать себя сбитыми с толку, потому что я не думаю, что они ожидали увольнения Томаса Тухеля так скоро в новом сезоне. Но даже те, кто любил и уважал Тухеля, быстро о нём забудут. Людям часто не нравится это слышать, но футбол — это беспощадный бизнес, и даже тренер, выигравший кубок европейских чемпионов, как Тухель, уже человек вчерашнего дня», — написал Дини в своей колонке в The Sun.

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