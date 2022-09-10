Масалитин: ЦСКА и «Краснодар» ищут счастья в атаке. Жду результативного матча

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
«Обе команды проходят становление. Очень большие изменения произошли в двух командах. «Краснодар» за счёт своей школы сумел компенсировать. Сейчас начали возвращаться иностранцы, которые добавляют им уверенности. Появился стабильный состав и стабильная игра. Отсюда такой стабильный результат.
В принципе, то же самое происходит и в ЦСКА. Как показывает практика, ЦСКА дома и на выезде — две разные команды. ЦСКА дома начинает очень агрессивно. Хотелось бы, чтобы ЦСКА играл так же и на выезде. Ожидаю хорошего футбола. Обе команды не закрываются и не играют от обороны, а ищут счастья в атаке. Жду результативного матча», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 10 сентября 2022
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