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Левандовски, Дембеле и Педри — в запасе «Барселоны» на матч с «Кадисом»

Левандовски, Дембеле и Педри — в запасе «Барселоны» на матч с «Кадисом»
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Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда в рамках 5-го тура чемпионата Испании сыграет с «Барселоной». Стартовый свисток Карлоса Дель Серро Гранде прозвучит в 19:30 мск.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Бельерин, Пике, Араухо, Бускетс, Торрес, Депай, де Йонг, Рафинья, Бальде, Гави.

Запасные: Дембеле, Педри, Левандовски, Фати, Кристенсен, Алонсо, Альба, Кессье, Кунде, Гарсия, Пенья, Тенас.

В предыдущем туре «Барселона» в гостевом матче уверенно разобралась с «Севильей», обыграв команду Хулена Лопетеги со счётом 3:0. В четырёх стартовых турах у команды Хави три победы подряд и ничья с «Райо Вальекано» на старте сезона. В турнирной таблице «Барселона» занимает второе место 10 очками, отставая от лидирующего «Реала» на два очка.

«Кадис» — единственная команда чемпионата Испании, не набравшая ни одного очка. В турнирной таблице команда Серхио Гонсаленса единоличный аутсайдер.

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