«Наполи» обыграл «Специю» благодаря голу Распадори на 89-й минуте

Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Наполи» принимал «Специю». Встреча проходила на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе и завершилась победой хозяев — 1:0.



Единственный мяч «Наполи» был забит в самом конце матча. На 89-й минуте с передачи Джанлуки Гаэтано отличился нападающий Джакомо Распадори. Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте.



Таким образом, после шести туров чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти набрали 14 очков (на данный момент первое место), а команда Луки Готти — пять (14-е место). В следующем матче «Наполи» сыграет с «Миланом», а «Специя» — с «Сампдорией».