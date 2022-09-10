«Наполи» обыграл «Специю» благодаря голу Распадори на 89-й минуте
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Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Наполи» принимал «Специю». Встреча проходила на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе и завершилась победой хозяев — 1:0.
Единственный мяч «Наполи» был забит в самом конце матча. На 89-й минуте с передачи Джанлуки Гаэтано отличился нападающий Джакомо Распадори. Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте.
Таким образом, после шести туров чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти набрали 14 очков (на данный момент первое место), а команда Луки Готти — пять (14-е место). В следующем матче «Наполи» сыграет с «Миланом», а «Специя» — с «Сампдорией».
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