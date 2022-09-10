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«Кадис» — «Барселона»: матч остановили на неопределённое время из-за проблем болельщика

«Кадис» — «Барселона»: матч остановили на неопределённое время из-за проблем болельщика
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Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда в рамках 5-го тура чемпионата Испании играет с «Барселоной». Стартовый свисток Карлоса Дель Серро Гранде прозвучал в 19:30 мск.

В начале последней десятиминутки матча главный арбитр подбежал к бровке поля, показав, что одному из болельщиков на трибунах стало плохо. Матч остановили на неопределённое время, болельщику продолжают оказывать помощь. Вратарь «Кадиса» Ледесма передал бригаде медиков на трибуне дефибриллятор. Игроки собрались в центре поля для ожидания решения Серро Гранде по продолжению матча.

Гол Левандовского. Видеоролик:

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