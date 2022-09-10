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Дубль Сулейманова принёс «Пари НН» победу в матче с «Ахматом»

Дубль Сулейманова принёс «Пари НН» победу в матче с «Ахматом»
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В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. Местный «Ахмат» принимал «Пари НН».

Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 3:1, а главным героем матча стал форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов, оформивший дубль.

Он открыл счёт на 22-й минуте. На 59-й минуте Юрий Журавлёв сравнял счёт, но уже через две минуты Сулейманов забил второй мяч. А точку в матче поставил Кирилл Гоцук, отличившийся на 64-й минуте.

«Пари НН» одержал вторую победу подряд и набрал 12 очков. Нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Оренбургом». В свою очередь, «Ахмат» сыграет в гостях в Екатеринбурге с «Уралом».

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2022, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 3
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сулейманов – 22'   1:1 Журавлёв – 59'   1:2 Сулейманов – 61'   1:3 Гоцук – 64'
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