Фабиан Руис дебютировал за «ПСЖ» в игре с «Брестом»

26-летний испанский полузащитник Фабиан Руис дебютировал за «ПСЖ» в матче 7-го тура Лиги 1 с «Брестом» (1:0). Футболист этим летом перешёл в стан парижан из «Наполи».

Испанец вышел на поле на 63-й минуте, заменив Марко Вератти. По данным Who Scored, Руис сделал 53 касания мяча, точность его передач составила 90,9%, ни одного удара по воротам соперника он не нанёс.

Сумма сделки по переходу полузащитника в «ПСЖ» составила € 23 млн, Руис заключил контракт до конца сезона-2026/2027. Игрок является воспитанником «Бетиса».

В своей прошлой команде, «Наполи», испанец принял участие в 166 матчах, забил 22 мяча и отдал 15 голевых передач. Он выступал за неаполитанцев на протяжении четырёх сезонов. В 2019 году вместе со сборной Испании становился чемпионом Европы среди молодёжных команд.