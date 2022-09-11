Фабиан Руис дебютировал за «ПСЖ» в игре с «Брестом»

26-летний испанский полузащитник Фабиан Руис дебютировал за «ПСЖ» в матче 7-го тура Лиги 1 с «Брестом» (1:0). Футболист этим летом перешёл в стан парижан из «Наполи».
Испанец вышел на поле на 63-й минуте, заменив Марко Вератти. По данным Who Scored, Руис сделал 53 касания мяча, точность его передач составила 90,9%, ни одного удара по воротам соперника он не нанёс.
Сумма сделки по переходу полузащитника в «ПСЖ» составила € 23 млн, Руис заключил контракт до конца сезона-2026/2027. Игрок является воспитанником «Бетиса».
В своей прошлой команде, «Наполи», испанец принял участие в 166 матчах, забил 22 мяча и отдал 15 голевых передач. Он выступал за неаполитанцев на протяжении четырёх сезонов. В 2019 году вместе со сборной Испании становился чемпионом Европы среди молодёжных команд.
- 11 сентября 2022
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:53
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
07:59
-
07:11
-
06:14
-
06:00
-
06:00
-
05:58
-
05:39
-
05:31
-
05:22
-
05:17
-
04:52
-
04:42
-
04:32
-
04:05
-
03:52
-
03:49
-
03:34
-
03:03
-
02:57
-
02:48
-
02:40
-
02:26
-
02:19
-
01:13
-
00:25
-
00:18