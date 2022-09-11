Спаллетти прокомментировал своё удаление в матче со «Специей»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался на тему своего удаления в конце матча чемпионата Италии со «Специей».



«Я сказал арбитру Санторо, что мы не можем продолжать терпеть фолы без жёлтых карточек. Затем, после нашего гола на 89-й минуте, соперники пришли протестовать по поводу компенсированного времени. В этот момент я просто живо указал, что по поводу количества фолов, которые были в игре и прерывали её, со стороны «Специи» было очень мало претензий. Но я никого не оскорблял», – приводит слова Спаллетти официальный сайт «Наполи».



Неаполитанцы вырвали победу в домашнем матче 6-го тура Серии А со «Специей» благодаря голу Джакомо Распадори с передачи Джанлуки Гаэтано на 89-й минуте. «Наполи» выиграл четвёртый раз в чемпионате с начала сезона. До этого команда Спаллетти одержала победы над «Вероной», «Монцей» и «Лацио».



«Наполи» в данный момент возглавляет турнирную таблицу, но может уступить первое место «Аталанте», которая 11 сентября в 13:30 мск сыграет с «Кремонезе».