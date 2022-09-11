Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Гладышев: Овечкин очень простой и хороший в общении человек

Форвард «Динамо» Гладышев: Овечкин очень простой и хороший в общении человек
Комментарии

Нападающий столичного «Динамо» Ярослав Гладышев высказал мнение о российском хоккеисте «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Очень простой и хороший в общении человек. Даже не скажешь, что это самый известный спортсмен страны и легендарный хоккеист. Мог посмеяться и рассказать какую-то весёлую историю. Когда его заменили, он сидел рядом со мной на скамейке и постоянно шутил», — сказал Гладышев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Овечкин в июне 2022 года заключил контракт с московским «Динамо» на один матч. В игре с «Амкалом» хоккеист отметился голом и вывел команду на поле в капитанской повязке. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0.

Новость по теме
В «Динамо» подтвердили, что Овечкин нанесёт символический удар перед матчем со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022