Форвард «Динамо» Гладышев: Овечкин очень простой и хороший в общении человек

Нападающий столичного «Динамо» Ярослав Гладышев высказал мнение о российском хоккеисте «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Очень простой и хороший в общении человек. Даже не скажешь, что это самый известный спортсмен страны и легендарный хоккеист. Мог посмеяться и рассказать какую-то весёлую историю. Когда его заменили, он сидел рядом со мной на скамейке и постоянно шутил», — сказал Гладышев в интервью Metaratings.ru.
Напомним, Овечкин в июне 2022 года заключил контракт с московским «Динамо» на один матч. В игре с «Амкалом» хоккеист отметился голом и вывел команду на поле в капитанской повязке. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0.
- 11 сентября 2022
-
07:11
-
06:14
-
06:00
-
06:00
-
05:58
-
05:39
-
05:31
-
05:22
-
05:17
-
04:52
-
04:42
-
04:32
-
04:05
-
03:52
-
03:49
-
03:34
-
03:03
-
02:57
-
02:48
-
02:40
-
02:26
-
02:19
-
01:13
-
00:25
-
00:18
-
00:03
-
00:00
- 10 сентября 2022
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:43
-
23:37
-
23:05
-
23:00
-
22:38