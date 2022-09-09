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«Галатасарай» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «МЮ» Матой

«Галатасарай» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «МЮ» Матой
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34-летний испанский полузащитник Хуан Мата подписал контракт с турецким «Галатасараем», сообщает пресс-служба клуба. Испанец перешёл в турецкую команду на правах свободного агента.

«Я чувствую себя очень хорошо, предельно мотивирован. Благодарен за приглашение, здесь все очень дружелюбны. С нетерпением жду, когда начну побеждать с «Галатасараем». Все говорили мне о великолепной атмосфере в команде. Очень хочу побыстрее выступить перед нашими болельщиками и добиться успеха в Турции. Спасибо за тёплое приветствие», — сказал Мата.

34-летний Мата выиграл вместе с английским клубом четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). В 285 матчах за команду Хуан забил 51 гол и отдал 47 результативных передач. Ранее Мата играл также в составе лондонского «Челси», «Валенсии» и «Реала», воспитанником которого и является.

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