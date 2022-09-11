Хакими: доверяю Месси, даже когда он не пасует на меня

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими после матча 7-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (1:0) высказался о взаимодействии с нападающим парижан Лионелем Месси на поле.
«Когда я прошу мяч, а Лео не отдаёт его мне, это происходит потому, что есть другой футболист, которому он может отдать передачу. Это не проблема. Я доверяю ему, даже когда он не пасует на меня. Так произошло и в матче с «Брестом», когда Месси отдал пас Неймару, и мы взяли три очка», — приводит слова Хакими Goal.com.
«Пари Сен-Жермен» лидирует во французской Лиге 1. Парижане набрали 19 очков в семи турах. «Брест» с пятью очками занимает 17-е место. В следующем туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лионом», а «Брест» будет принимать «Аяччо».
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
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