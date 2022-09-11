Медина: Гайич немного расстроился, что судья решил перебить третий пенальти
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался об эпизоде с третьим пенальти, назначенным в ворота «Краснодара» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой армейцев со счётом 4:1.
«В моменте с моим пенальти Гайич раньше времени вбежал в штрафную, поэтому судья решил перебить удар. Думаю, Милан немного расстроился из-за этого (смеётся)», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московский клуб набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (20).
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