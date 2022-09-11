Анчелотти: Бензема не поедет в сборную Франции, если не сыграет в дерби с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Карим Бензема не отправится в сборную Франции на матчи Лиги наций УЕФА, если не восстановится к дерби с «Атлетико».



«Да, Карим не поедет в расположение сборной, если не сыграет в дерби. У него была небольшая проблема, но в декабре прошлого года у него тоже было повреждение, и мы знали, что он с этим справится. Сейчас будет так же. Команда может играть без него, мы продемонстрировали это в матче с «Селтиком». Азар отлично сыграл в той встрече. Надеюсь, он сможет повторить это в матче с «Мальоркой», — приводит слова Анчелотти L'Equipe.



Матч «Реала» с «Атлетико» состоится 18 сентября. Сборная Франции сыграет в Лиге наций с Австрией (22 сентября) и Данией (25 сентября). Эти матчи станут для национальной команды последними в преддверии чемпионата мира в Катаре.

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