Салихамиджич: Мане сам себе самый большой критик. Он будет играть лучше

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о неудачных выступлениях нападающего мюнхенского клуба Садио Мане.
«Два матча прошли не так, как он себе представлял. Садио сам себе самый большой критик, и я не сомневаюсь, что он снова будет играть лучше», — приводит слова Салихамиджича Sport1.de.
В сезоне-2021/2022 Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и сделал пять результативных передач. В летнее трансферное окно Мане покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с «Баварией». Соглашение сенегальского игрока с мюнхенским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Мане принял участие в шести матчах немецкой Бундеслиги и забил три гола.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне:
- 11 сентября 2022
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