Увольнение Талалаева из «Ахмата» — шестая тренерская отставка в этом сезоне РПЛ
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Сегодня, 11 сентября, стало известно об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера грозненского «Ахмата». Это увольнение стало уже шестым к 9-му туру Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, что является повторением рекорда сезона-2013/2014.
Напомним, помимо Талалаева, в отставку также были отправлены Сергей Юран и Николай Писарев (оба уволены из «Химок»), Игорь Шалимов (из «Урала»), Олег Василенко (из «Факела») и Александр Бородюк (из «Торпедо»). Кроме того, «Локомотив» уволил тренера Марвина Комппера, но он официально не занимал пост наставника, а лишь входил в тренерский штаб железнодорожников.
На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидируют ЦСКА и «Зенит» — у команд по 20 очков, но у команды из Петербурга есть матч в запасе.
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