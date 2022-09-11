Увольнение Талалаева из «Ахмата» — шестая тренерская отставка в этом сезоне РПЛ

Сегодня, 11 сентября, стало известно об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера грозненского «Ахмата». Это увольнение стало уже шестым к 9-му туру Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, что является повторением рекорда сезона-2013/2014.

Напомним, помимо Талалаева, в отставку также были отправлены Сергей Юран и Николай Писарев (оба уволены из «Химок»), Игорь Шалимов (из «Урала»), Олег Василенко (из «Факела») и Александр Бородюк (из «Торпедо»). Кроме того, «Локомотив» уволил тренера Марвина Комппера, но он официально не занимал пост наставника, а лишь входил в тренерский штаб железнодорожников.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидируют ЦСКА и «Зенит» — у команд по 20 очков, но у команды из Петербурга есть матч в запасе.