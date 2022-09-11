Судьи не явились на матчи женского футбола в Испании, команды вышли на поле без них

Забастовка судей в Испании отложила старт нового сезона в женском футболе. Вчера, 10 сентября, и сегодня должны были пройти первые игры чемпионата, но на стадионы прибыли лишь команды, не судьи. Коллективы вышли на поле без арбитров, матчи не состоялись. Об этом сообщает El Debate.

Забастовка судей объясняется продолжающимся конфликтом между Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) и Профессиональной женской футбольной лигой (LPFF). Сначала стороны не могли согласовать календарь, сейчас футбольная коллегия просит улучшить условия труда для судей.

В рамках конфликта между двумя организациями LPFF призвала клубы отправиться на игровые поля, несмотря на то что поздно вечером в пятницу, 9 сентября, стало известно, что судьи не собираются выезжать на места проведения матчей. Команды знали, что матчи не будут сыграны, но ездили и появлялись на матчах, чтобы конфликт был виден яснее, и таким образом обвиняли судей, зависимых от RFEF.

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