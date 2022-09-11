Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Оренбург» 8:0, результат матча 9-го тура РПЛ 11 сентября 2022 года

«Зенит» забил восемь голов «Оренбургу» в матче РПЛ
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Оренбургом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 8:0.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте: Венделу дали пространство в штрафной площади, и бразилец спокойно отправил мяч в дальний угол ворот Кеняйкина. На 17-й минуте счёт удвоил Иван Сергеев: Андрей Мостовой покатил мяч нападающему, а тот отправил его практически в пустые ворота. Спустя две минуты третий мяч «Зенита» забил Далер Кузяев, а уже к 30-й минуте счёт стал 4:0 — отличился Малком. В концовке первого тайма Вендел оформил дубль.

В начале второго тайма Александр Павловец отправил мяч в свои ворота — 6:0 в пользу «Зенита». Чуть позже дубль оформил Малком. В дальнейшем хет-трик записал на свой счёт Вендел.

«Зенит» набрал 23 очка и продолжает быть первым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Оренбург» (9) — 12-й.

Обслуживала матч «Зенит» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Помогали ему Максим Ковалёв (Реутов) и Александр Богданов (Верея). Резервный судьёй выступал Иван Сараев (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был Игорь Панин (Дмитров), его помощником — Константин Шаламберидзе (Москва).

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Вендел – 3'   2:0 Сергеев – 17'   3:0 Кузяев – 19'   4:0 Малком – 29'   5:0 Вендел – 43'   6:0 Павловец – 51' (автогол)   7:0 Малком – 59'   8:0 Вендел – 68'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022