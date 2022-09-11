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«Зенит» забил восемь голов при восьми ударах в створ в матче с «Оренбургом»

«Зенит» забил восемь голов при восьми ударах в створ в матче с «Оренбургом»
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Оренбургом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 8:0.

«Зенит» нанёс 16 ударов по воротам, из которых восемь пришлись в створ. Голами оказались все восемь ударов. Также клуб из Санкт-Петербурга одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

Напомним, как развивались события в матче.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте: Венделу дали пространство в штрафной площади, и бразилец спокойно отправил мяч в дальний угол ворот Кеняйкина. На 17-й минуте счёт удвоил Иван Сергеев: Андрей Мостовой покатил мяч нападающему, а тот отправил его практически в пустые ворота. Спустя две минуты третий мяч «Зенита» забил Далер Кузяев, а уже к 30-й минуте счёт стал 4:0 — отличился Малком. В концовке первого тайма Вендел оформил дубль.

В начале второго тайма Александр Павловец отправил мяч в свои ворота — 6:0 в пользу «Зенита». Чуть позже дубль оформил Малком. В дальнейшем хет-трик записал на свой счёт Вендел.

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