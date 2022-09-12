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Наставник «Уфы» Попов объяснил, почему капитаном команды стал новичок Темников

Наставник «Уфы» Попов объяснил, почему капитаном команды стал новичок Темников
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Главный тренер «Уфы» Денис Попов рассказал о своём решении доверить капитанскую повязку защитнику Ивану Темникову. 33-летний футболист вчера, 11 сентября, проводил за башкирскую команду первую игру со «СКА-Хабаровск» (1:1).

«Это моё решение. Иван на игру вышел с капитанской повязкой, потому что наш основной капитан Константин Плиев пропускал матч с Хабаровском из-за перебора карточек, а вице-капитан Владислав Камилов перешёл в «Ахмат». Учитывая, что Иван Темников опытный футболист и должен стать одним из лидеров команды, я ему отдал капитанскую повязку на эту игру», — приводит слова Попова пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале.

«Уфа» в девяти матчах Мелбет Первой лиги набрала девять очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.

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