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Агент Гурцкая: у Норманна деньги перевесили настолько, что он готов стать врагом Норвегии

Агент Гурцкая: у Норманна деньги перевесили настолько, что он готов стать врагом Норвегии
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о трансфере норвежского полузащитника Матиаса Норманна в московское «Динамо».

«Если банально рассуждать, то мотивация возвращения Норманна в Россию ― деньги. Когда он уезжал из России, преподносил это так, что не может здесь больше находиться. Видимо, деньги перевесили настолько, что парень готов отказаться от сборной, стать врагом норвежского народа. Но трансфер очень качественный. Да и адаптация будет быстрой. Мне очень нравится, как отработало «Динамо» всё окно. Даже после срыва трансфера Карцева не врезались в тупик, а подготовили новую сделку. Это очень тяжело в наши дни», – сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Гурцкая читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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