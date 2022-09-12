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Хесус Медина: русский язык для меня слишком сложный

Хесус Медина: русский язык для меня слишком сложный
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Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина высказался о сложности русского языка после разгромной победы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги над «Краснодаром» со счётом 4:1.

«Да, мы знали, что это важная дата для клуба. Мы усердно работали, чтобы сегодня одержать такую победу. Это отличный подарок для болельщиков ЦСКА.

Учу ли я русский язык? Нет, для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно», – приводит слова Медины Sport24.

Напомним, Медина пополнил состав ЦСКА в январе 2022 года. Хесус перебрался в стан армейцев из американского клуба «Нью-Йорк Сити». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.

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