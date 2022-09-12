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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман расхвалил Александра Головина

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман расхвалил Александра Головина
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался об игре российского полузащитника Александра Головина.

«Я знал, что у соперника очень хороший шестой номер Максанс Какере, способный быстро изменять игру. У Головина была важная роль — мешать полузащитнику «Лиона», способному многое перестроить в матче. Мне также понравилась его атакующая игра с хорошими передачами и созданием моментов. Впервые он сыграл так много игр. Я вижу, как он физически растёт неделю за неделей. Я очень доволен тем, что он показывает на поле, даже если ему ещё предстоит улучшить последние штрихи своей игры, что он и делает на тренировках», — приводит слова Клемана пресс-служба клуба.

Вчера, 11 сентября, в матче 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Монако» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев — 2:1.

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